В Дамаске прогремел взрыв, есть раненые

18.02.2020, 14:58, Новости дня

Государственное телевидение Сирии сообщило о взрыве в столице республики – Дамаске, есть раненые.

«Взрывное устройство приведено в действие в районе гаражей (автобусной станции — ред.) Баб-Мусалля в Дамаске, есть раненые», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Агентство САНА подтверждает информацию о взрыве, отмечая, что несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

Отметим, что ранее по Дамаску наносили авиаудары израильские силы, также происходили взрывы у ливанского посольства.