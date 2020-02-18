В Совфеде назвали решение суда по ЮКОСу противоречащим законодательству России

18.02.2020, 14:58, Новости дня

Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас указал, что «это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.



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