СПЧ выступит в поддержку фигурантов дела «Сети»

18.02.2020, 14:57, Новости дня

Совет по правам человека при президенте готовит заявление в поддержку фигурантов дела «Сети». Как сообщают «Открытые медиа», об этом сообщил член совета режиссер Александр Сокуров. «Чем больше будет людей, которые будут формулировать свое отношение к этому, тем больше будет шансов, что пересмотр состоится. И мне кажется, что пересмотр будет», — сказал он.

О подготовке заявления сообщил также другой член Совета Андрей Бабушкин. По его словам, в заявлении будет сказано, что доводы о пытках обвиняемых не были расследованы по существу, а само расследование носило «формальный, издевательский характер». Обращение, по словам Бабушкина, будет направлено в Генпрокуратуру.

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал комментировать приговор по делу «Сети». Фадеев сослался на то, что он «сотрудник администрации президента».

Ранее открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела» написали  режиссеры, сценаристы и художники анимационного кино.

«Невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали. Мы требуем справедливого расследования», — говорится в открытом письме.

Накануне несколько российских книжных магазинов закрылись на один день в поддержку осужденных по делу «Сети».

Также в поддержку осужденных по делу «Сети» выступили психологи и учителя.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.



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