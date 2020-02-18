Всем, кто «разгоняет зраду», я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война – Ермак

18.02.2020, 14:54, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда президента делает все, чтобы закончить войну, однако в то же время финансирование украинской армии увеличивается, и обороноспособность повышается. Так он прокомментировал сегодняшний бой с боевиками в Луганской области.

«Всем, кто «разгоняет зраду», я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми», – написал Ермак на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что украинская сторона хочет мира.

«Но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору», – добавил глава Офиса президента.

Стосовно ситуації на Сході. Президент зібрав засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо наступних кроків. Щойно… Posted by Андрій Єрмак on Teisipäev, 18. veebruar 2020

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».