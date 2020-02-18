УЕФА назначил бригаду арбитров на матч «Шахтер» – «Бенфика» в Лиге Европы

18.02.2020, 14:54, Новости дня

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок «Шахтер» – «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен шотландец Бобби Мэдден. На линиях ему будут помогать его соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум.

Ранее Мэдден работал на выездном поединке сборной Украины против Сербии (2:2), а также обслуживал матч группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 «Интер» – «Днепр» (2:1).

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой» пройдет 20 февраля в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Начало – в 19.55.