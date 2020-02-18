Мнение: Пролетел мимо «Буков»

18.02.2020, 14:53, Разное

В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса "Бук"

По данным Службы военной разведки и безопасности страны, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы

Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник платформой для независимых журналистов Bonanza Media.

Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. "Эту информацию мы не видели ранее, — обратил внимание он. — И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17".

И еще три документа

В общей сложности журналисты опубликовали четыре документа. Второй из них представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции. В этом документе Сикс, в числе прочего, рассказывает о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Ван дер Верфф заметил, что лично знает Сикса. "Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими [и что такая беседа действительно проходила в указанное время в указанном месте], — сказал независимый журналист. — И это одна из причин, которые позволяют нам быть уверенными, что эти документы не поддельные". Об источнике, предоставившем документы, он говорить категорически отказался.

Третий документ свидетельствует о том, что почти год спустя после трагедии австралийские специалисты работали с обрезанным неоригинальным изображениями, которые, как выяснилось, был отредактированы. Например, дата изменения файла предшествует дате его создания. "У австралийцев не было оригинальных фотографий для изучения, им приходилось использовать социальные сети, обрезанные фотографии, — обратил внимание Макс ван дер Верфф. — Для меня это было шокирующим".

Последний документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который утверждает, что за несколько минут до крушения "Боинга" в районе находилось два украинских истребителя, имел место громкий взрыв, в небе появился белый горизонтальный столб дыма и был виден падающий самолет.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7782395 — цинк

Аха-ха, а говорили, что версию с Сушкой уже отбросили и не рассматривают.

Но впрочем, наличие украинских боевых самолетов в районе гибели "Боинга" и без этих докумнетов не являлось большим секретом.

Точно также как и свидетельство о взрыве в воздухе. Видимо эти документы являются следствием попыток голандцев проверить свидетельства очевидцев, которые видели украинские боевые самолеты.

PS. От себя добавлю, что как уже не раз писал, версии с "Буками" официальные и неофициальные, практически никак не объясняют целый пласт фактуры по украинским боевым самолетам и тому, что видели очевидцы в момент гибели "Боинга" и главное, чего они не видели, а именно следов ракеты "Бука", который трудно было бы не заметить.