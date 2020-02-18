Дипломаты рассказали, когда россиян отпустят с карантинного судна

18.02.2020, 14:51, Новости дня

Граждане РФ начнут сходить с судна Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии из-за коронавируса, в среду, 19 февраля. Часть россиян сможет вернуться на родину в тот же день, сообщили в посольстве РФ в Токио.

«Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

В посольстве добавили, что часть россиян покинет Японию в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

Также в дипмиссии уточнили, что россиян нет среди новой группы заразившихся коронавирусом на судне. 

Напомним, в понедельник на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Иокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

К 18 февраля на борту лайнера зафиксированы 88 новых случаев заражения коронавирусом. До этого было известно о 355 заразившихся коронавирусом на Diamond Princess. В целом на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.



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