Анкара анонсировала встречу Путина и Эрдогана

18.02.2020, 14:51, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни возможна встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

«Они [делегации РФ и Турции на переговорах в Москве] обменялись мнениями касательно установления режима взаимного прекращения огня, возвращения к выполнению условий сочинского меморандума, а также совместного патрулирования. Если на переговорах в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов», – передает его слова ТАСС.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Москва указывала, что сирийская армия в Идлибе наносит удары по террористам, а не по гражданским.

Россия подчеркивает, что поддерживает политический процесс в Сирии и регулярно призывает к этому вооруженные формирования, которые засели в Идлибе. Однако российские базы в Сирии подвергаются постоянным нападениям со стороны боевиков.

Эксперты отмечали, что РФ придется договариваться с Турцией о трассе Дамаск – Алеппо.



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