Под Москвой скончался знаменитый академик

18.02.2020, 14:44, Разное

Умер профессор, академик медицинских наук СССР Владимир Матюхин. Уточняется, что он скончался еще 13 февраля в своем доме в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья.

Стоит отметить, что Матюхин прославился как известный физиолог. Он написал более 240 научных работ, в том числе семь монографий. По данным НСН, после событий на Чернобыльской АЭС, Матюхин в 1988 году основал в Белоруссии Институт радиационной медицины, который занимался изучением эколого-радиационных проблем человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение: Активизация СПИД-активистов

02.01 / Яна Рудковская встретила Новый год вместе с сыновьями и мужем

11.12 / Понаровская рассказала об отказе полиции искать пропавшего сына

21.01 / Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту интимное прозвище

31.01 / Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса

30.12 / СМИ оценили наследство г.алины Волчек в 50 миллионов рублей

09.12 / Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте

28.01 / Перелом лодыжки: Кристина Орбакайте впервые в карьере перенесла выступления

11.02 / Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann перед туром

30.12 / Кого подкупают Путин и «Газпром»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика