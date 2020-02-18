Голландская прокуратура ответила на вопрос об утечке документов по MH17

18.02.2020, 14:44, Новости дня

Официальный представитель голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявила, что ведомство не комментирует утечку документов, касающихся рейса MH17.

«Мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся конкретных доказательств или фактов. Это будет происходить в зале судебного заседания», – сказала ван де Мосдейк, передает ТАСС.

Ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором говорится, что крушение малайзийского самолета Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук».

В Кремле заявили, что это расследование лишний раз подтверждает правоту России.

Сенатор Франц Клинцевич объяснил газете ВЗГЛЯД разницу между ЦРУ и разведкой Нидерландов в деле МН-17.



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