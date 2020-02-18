В России предложили закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов

18.02.2020, 14:42, Новости дня

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ предложила закрепить в законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Такое предложение внесла председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова, сообщает «РИА Новости».

Лахова отметила, что президент, «принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику». Она добавила, что именно принцип неприкосновенности президента, закрепленный в конституции, позволяет ему это осуществлять.

Но данная конституционная норма, по мнению Лаховой, должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия, чтобы гарантировать независимость деятельности президента.

Сейчас неприкосновенность экс-президента РФ закреплена в федеральном законе. Согласно нему, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные во время исполнения полномочий президента. Бывшего президента РФ также нельзя задержать, арестовать, обыскать или допросить в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

При этом экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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