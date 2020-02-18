Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в особняки политиков

18.02.2020, 14:37, Новости дня

Если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, некоторые политические силы подстрекают местных жителей к блокированию дорог, чтобы не допустить размещения эвакуированных граждан в регионах, передает РИА «Новости». 

«Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки», – сообщил Зеленский. 

По его словам, рассматривается несколько вариантов размещения эвакуированных на карантин. 

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин минимум на 14 дней.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В РФ предлагали спасти украинцев в Ухане.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.



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