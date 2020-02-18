Неверов предложил Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ

18.02.2020, 14:37, Новости дня

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме предложил президенту Владимиру Путину отменить банковскую комиссию за платежи ЖКХ, глава государства поручил сформулировать предложения на этот счет.

«Еще одна тема касается жилищно-коммунальных платежей, достаточно острая: нашим гражданам, которые идут оплачивать жилищно-коммунальные платежи, в банках начисляется комиссия на эти платежи. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, – такая дополнительная нагрузка в части комиссии», – приводятся слова Неверова на сайте Кремля.

Он добавил, что этот вопрос «достаточно хорошо обсудили, проработали», в том числе обсуждали его с Центробанком, который поддержал предложение.

«Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, ещё дополнительно начисляется комиссия», – заметил Неверов.

Путин заметил, что получается «квазинагрузка».

«Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать», – сказал Неверов.

«Сформулируйте, конечно», – ответил президент.

20 января Неверов сообщал, что «Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги.