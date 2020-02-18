Даже легкие удары по голове ухудшают когнитивные способности

18.02.2020, 14:35, Новости дня

Повторяющиеся легкие удары по голове могут, по крайней мере временно, повлиять на работу мозга футболистов, обнаружили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в JAMA Ophthalmology.

Черепно-мозговые травмы с видимыми симптомами, включая сотрясение мозга, повышают риск появления таких серьезных неврологических проблем, как болезнь Альцгеймера.

Но современные исследования выявили, что повторяющиеся легкие травмы без каких-либо симптомов – «субконкуссивные» удары по голове – могут влиять на здоровье мозга.

Раньше данные о нарушениях когнитивных функций после легких ударов по голове ученые собирали только «в реальной жизни», например, среди студентов-спортсменов во время футбольного сезона. Но для получения более надежной научной информации требуется сравнение данных о людях, которые отбивают мяч головой с показателями тех, кто так не делает.

Новое исследование – рандомизированное контролируемое испытание. В нем присутствует группа сравнения, что позволяет доказать причинно-следственную связь между повторными легкими ударами по голове и краткосрочными когнитивными проблемами.

В эксперименте приняли участие 78 здоровых студентов-футболистов, занимавшихся спортом не менее пяти лет. Перед игрой с машиной, которая выбрасывала 10 мячей со скоростью около 40 км/ч, их разделили на две группы. Члены одной группы отбивали мячи ногой, а другой группы – головой.

После этого каждый игрок прошел два стандартных теста, с помощью которых оценивают незначительные проблемы со зрением, связанные с когнитивными функциями. Тесты проводились трижды – сразу после тренировки, через два часа и через день.

Исследователи обнаружили, что результаты игроков, отбивавших мяч головой, в среднем были хуже во всех тестах. При этом участники сообщили, что их физическое самочувствие не ухудшилось.

Полученные данные, по мнению исследователей, «дают новые доказательства того, что повторяющиеся удары в голову субконкуссивного типа могут нарушать нейроофтальмологическую функцию».