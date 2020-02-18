МВФ отказывается списать задолженность Аргентины

18.02.2020, 14:33, Новости дня

Международный валютный фонд (МВФ) не будет списывать задолженность Аргентины, как ранее предложила вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер, призвав кредитора взять на себя все убытки, передает Bloomberg.

Как рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg Television в Дубае, правовая концепция фонда такова, что в МВФ не могут принимать меры, которые могут быть возможны для других без такой большой глобальной ответственности.

Техническая миссия МВФ находится в Буэнос-Айресе до 19 февраля для встречи с официальными лицами Аргентины и оценки приемлемости долга страны. Переговоры с МВФ, которому Аргентина должна 44 миллиарда долларов, станут ключом к еще большим переговорам с держателями облигаций, чтобы страна смогла избежать дефолта.

"Мы понимаем необходимость внимательно посмотреть на долговое бремя, но это дело правительства, а не МВФ", — сказала Георгиева, когда ее спросили о глубокой реструктуризации долга, представленной министром экономики Мартином Гусманом.

По словам Георгиевой, требуется больше времени для получения данных о приемлемости долга страны. По ее словам, МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его усилиях по возобновлению экономического роста.

Члены министерства производственного развития провели встречи с миссией 13 февраля, которые были "в основном информативными по своему характеру", сообщил ранее министр Матиас Кульфас.

Чиновники МВФ запросили подробности о так называемом социальном пакте, который активно защищает правительство, чтобы обуздать инфляцию, что включает в себя замораживание цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Как рассказал министр, аргентинская сторона объяснила, что у роста инфляции в стране есть много причин, однако нельзя сосредотачивать внимание на борьбе с инфляцией только на денежно-кредитной политике, поскольку это приведет к ошибкам.

По его словам, власти Аргентины могут контролировать рост инфляции "с помощью последовательного макро, фискального и монетарного плана".



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