Во ФСИН рассказали, от чего умер «краснодарский людоед»

18.02.2020, 14:33, Новости дня

В главном управлении ФСИН Ростовской области рассказали, из-за чего скончался Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины. Как передает "Интерфакс", мужчина, которого прозвали краснодарским людоедом, страдал хроническими заболеваниями.

Представитель управления рассказал информагентству, что Бакшеева госпитализировали в туберкулезную больницу 1 февраля.

"Из-за наличия у него ряда тяжелых хронических заболеваний 16 февраля он скончался, несмотря на оказанную медпомощь", – сказал собеседник агентства.

17 февраля о смерти Бакшеева сообщила общественный защитник Юлия Федотова. Она добавила, что вместе с адвокатом Алексеем Аванесяном выехала в больницу, где умер осужденный.

Бакшеева признали виновным в убийстве женщины и надругательстве над ее телом в июне 2019 года. Суд приговорил его к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2017 году он убил знакомую, с которой распивал спиртное, а затем расчленил ее труп и сделал селфи с останками. Фрагменты тела были обнаружены на территории Краснодарского летного училища. По подозрению в убийстве вместе с Бакшеевым задержали его жену (супруги проживали в общежитии при учебном заведении). В СМИ тогда появился ряд сообщений, что Бакшеевы причастны ко многим преступлениям. Также журналисты заподозрили их в каннибализме.

Мужчина частично признал вину в надругательстве над телом, но брать на себя вину за убийство сначала отказывался. Позже он все же признался и в убийстве.

Супругу Бакшеева Наталью признали виновной в подстрекательстве к убийству. Она получила 10 лет заключения в колонии общего режима.

У самого убийцы в ходе следствия обнаружили инфекционное заболевание, опасное для окружающих. Летом 2018 года он прошел курс терапии в специализированной больнице.