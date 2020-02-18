В Сети опубликованы первые рендеры хэчтбека Hyundai i20 нового поколения

18.02.2020, 14:33, Разное

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал в Сети первые рендеры хэчтбека третьего поколения Hyundai i20. Официальная презентация автомобиля ожидается на автосалоне в Женеве, который состоится уже в следующем месяце.

Компания Hyundai оснастила третье поколение хэчтбеков «агрессивной» передней оптикой, которая сделала автомобиль похожим на универсал Hyundai i30 (его аналогичным образом покажут в Женеве). Кроме того, изменился внешний вид задних фонарей, теперь их соединяет светодиодная полоса стоп-сигнала.

Сегодня в Европе можно приобрести Hyundai i20 с 1,2-литровой атмосферной двигательной установкой. Также существует комплектация хэчтбека с литровой «турботройкой» мощностью 100-120 л.с. Атмосферный двигатель представлен с механической коробкой передач, версия автомобиля с турбодвигателем получила автоматическую 7-ступенчатую коробку и 5-ступенчатую «механику».

Стоит отметить, что Hyundai может привезти на автосалон спортивную версию Hyundai i20 N и электрический спортивный седан Propchecy («Пророчество».)