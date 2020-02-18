Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

18.02.2020, 14:32, Новости дня

Британскую королевскую семью ждет еще один развод: племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс сообщил о расставании с женой Сереной.

Дэвид – сын младшей сестры королевы, принцессы Маргарет. Вместе с супругой Сереной они прожили 26 лет. У пары есть двое детей — 20-летний Чарльз и 17-летняя Маргарет.

Последнее время британскую королевскую семью сотрясает один скандал за другим. На прошлой неделе стало известно о том, что решил развестись старший внук королевы Питер Филлипс (это сын ее дочери Анны). Вместе с женой Отем Келли они прожили 12 лет. Супруги решили остаться друзьями и совместно воспитывать двух дочерей.

В январе от своих королевских обязанностей решили отказаться герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и его супруга Меган. Они переехали в Канаду. Позже Гарри признался, что был огорчен тем, что бабушка лишила его и Меган королевского титула.

Осенью королева отстранила своего второго сына, принца Эндрю, от государственных обязанностей и лишила его жалованья. Убрать герцога Йоркского из публичной жизни королевства пришлось из-за его дружбы Джеффри Эпштейном, которого в США обвиняли в торговле несовершеннолетними.



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