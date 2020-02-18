Несколько сотен рыб выбросилось на поверхность реки Дон

18.02.2020, 14:32, Новости дня

Несколько сотен рыб выбросилось на поверхность реки Дон. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР". Произошло это накануне прямо в черте города, рядом с Западным мостом. Очевидцем необычного явления стал житель Ростова, он и снял его на видео.

На поверхности воды в большом количестве плавает довольно крупная рыба — это пеленгас из семейства кефалевых. Причем некоторое количество выбросилось на берег и лежит у кромки. Почти все рыбки живые.

Пока остается непонятным, из-за чего рыба совершила такое "массовое самоубийство". Как сообщают очевидцы, никакого запаха не ощущается. Вода вокруг ЧП не имеет специфического цвета или пятен.

 

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ГТРК "Дон-ТР"



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