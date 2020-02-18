Скотт Уоринг нашел на поверхности Меркурия множество инопланетных кораблей

18.02.2020, 14:32, Разное

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении десятков инопланетных кораблей на Меркурии. По словам эксперта, неопознанных объектов на ближайшей к Солнцу планете можно найти еще больше, если к поискам подключить технологии искусственного интеллекта.

Гипотетические инопланетные объекты Скотт Уоринг нашел при помощи карты Google Mercury. Он подробно изучил «необычные» структуры и пришел к выводу, что они были кем-то созданы. При этом он насчитал не менее десяти объектов, хотя в действительности их может оказаться больше.

Уфолог собирается провести анализ карты Меркурия, применив технологию искусственного интеллекта. Он уверен, что во время исследования поверхности планеты пропустил множество крошечных деталей. Кроме того, эксперт полагает, что некоторые страны уже занимаются аналогичными исследованиями, намереваясь первыми их захватить.