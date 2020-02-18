Стали известны результаты анализов на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень

18.02.2020, 14:32, Новости дня

Итоговые анализы эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные, заболевших коронавирусом нет, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Шарухо сообщила, что «тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные», передает ТАСС.

Результаты от новосибирского «Вектора» будут предоставлены в ближайшее время.

Напомним, лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается.

Сообщалось, что после карантина эвакуированные отправятся в 44 города России.



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