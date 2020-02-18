В РФ создали прибор для обнаружения поддельного вина

18.02.2020, 14:30, Новости дня

Российские ученые запатентовали прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ синтетических красителей в соках и винах, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.

«По прибору, позволяющему в режиме реального времени обнаружить некачественное вино, мы, действительно, добились хороших результатов в экспресс-диагностике. Метрологические возможности института позволяют решать и такого рода задачи. Метод, положенный в основу идентификации, запатентован нами совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности», – рассказал Донченко РИА «Новости».

Отмечается, что ВНИИФТРИ уже готов запустить серийное производство приборов для широкого применения на своих мощностях, при этом стоимость аппарата, по словам Донченко, не будет «кусаться».

«Нужно понимать, что с его помощью можно будет проводить только предварительный тест на наличие синтетических красителей, для обращения в суд этого будет недостаточно, и это не отменяет действующую процедуру проведения контрольных анализов. Но наше изобретение не позволит обмануть ценителя вин, подсунув ему подделку, позволит сохранить здоровье», – отметил директор института.

Однако Донченко уточнил, что способ для определения поддельного вина не может использоваться для выявления, к примеру, некачественной водки.

«Сам принцип работы прибора основан на изучении спектра света, который изменяется в зависимости от наличия растворенных в жидкости синтетических красителей, которых в водке нет», – сказал он.

Но при этом прибор позволяет обнаружить красители в соках, чтобы определить его натуральность.

Кроме того, ученые из РФ создали государственный эталон содержания кислорода для проверки качества бутилированной и водопроводной воды, рассказал директор института.

«Создан эталон массовых концентраций кислорода в жидких средах. Показатель растворенности кислорода – один из основных параметров воды. Он показывает, насколько вода является, говоря простым языком, «живой» или «мертвой», – отметил Донченко, добавив, что некоторые производители могут с помощью химического воздействия на производстве сделать воду полностью нейтральной, лишенной полезных микроэлементов.

«Я скажу аккуратно: не вся бутилированная вода хороша. В то же время здоровье человека во многом определяется именно тем, что мы пьем. И в этом отношении показатель растворенного в ней кислорода занимает не последнее место», – подчеркнул он.

Целью института было создать соответствующий государственный эталон для проверки воды. Производители бутилированной воды и поставщики водопроводной должны будут сличать свое оборудование, с помощью которого проверяют качество воды, с государственным стандартом.

«Как правило, все компании добросовестно относятся к проверяющей аппаратуре, вовремя ее закупают, сличают с эталоном. Не могу поручиться за качество их продукции, но то, что у них есть оборудования для проверки – факт», – сказал Донченко.

Директор ВНИИФТРИ добавил, что система, проводящая сличение тестовых образцов со стандартом, занимает два этажа.

Ранее в ВНИИФТРИ рассказали, что в основе метода выявления поддельного вина лежит спектрофотометрия.