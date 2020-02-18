Эдиту Пьеху устраивает размер пенсии: «Получаю еще «шахтерское» пособие»

18.02.2020, 14:30, Разное

Российская певица Эдита Пьеха рассказала, что удовлетворена размером своей пенсии. По ее словам, получает она два пособия: за звания заслуженного и народного артиста, а также «шахтерскую» пенсию.

В совокупности размер пенсии Эдиты Пьехи составляет 45 000 рублей. Артистка уточнила, что Аман Тулеев, когда он имел должность губернатора Кемеровской области, присвоил ей титул «Почетного шахтера». Это звание повлияло на увеличение пенсии.

Некоторые телезнаменитости не имеют никаких званий и наград, поэтому получают «голое» пособие, но заслуженным артистам, как Юрию Стоянову, государство выплачивает до 62 000 рублей. При этом он согласен, что на фоне других пенсионеров его пособие выглядит внушительным. К примеру, аналогичную пенсию имеет 80-летняя блокадница Ленинграда Лариса Лужина.