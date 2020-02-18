Министр финансов Франции предупредил о возможном закрытии заводов компании Renault

18.02.2020, 14:30, Новости дня

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр 18 февраля предупредил компанию Renault о возможном закрытии заводов в стране и сокращении рабочих мест после того, как автопроизводитель на прошлой неделе объявил о так называемом сокращении расходов без запретов.

В пятницу представители Renault сообщили о своих первых годовых убытках за последние десять лет, что в итоге привело к обязательству сократить расходы на 2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) в течение следующих трех лет в рамках плана, который также может затронуть заводы во Франции.

Государство будет играть свою роль в качестве акционера Renault, чтобы быть уверенным в том, что выбор, который будет сделан, не повлечет за собой сокращение рабочих мест и закрытие заводов во Франции. Об этом господин Ле Мэр рассказал журналистам в Брюсселе. Но большой риск в данном случае всё же существует, министр это понимает, о чем свидетельствует его заявление о возможном закрытии предприятий на территории Франции. Глава министерства также заявил, что правительство будет разговаривать с автопроизводителем, чтобы он оставался очень бдительным и внимательным, реализуя свою стратегию сокращения расходов.

Господин Ле Мэр сообщил, что он уже обсуждал промышленный план Renault с председателем совета директоров компании Жаном-Домиником Сенаром. Данная беседа состоялась 16 февраля в формате телефонного разговора. Министр финансов заявил, что этот диалог будет продолжаться. Кроме того, глава министерства отметил, что осознает потребность компании адаптироваться к новым вызовам. Но также глава финансового ведомства подчеркнул, что процессы, являющиеся результатом воздействия упомянутых вызовов, должны учитывать интересы производителя во Франции.

Стоит упомянуть, что французское правительство имеет 15-процентную долю в Renault и два места в совете директоров компании.



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