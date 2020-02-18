Продажи новых автомобилей в Европе упали в январе

18.02.2020, 14:30, Новости дня

Европейские производители автомобилей в начале 2020 года столкнулись с первым падением продаж, которое отмечалось через 5 месяцев после того, как изменения правил вредных выбросов и потребительских стимулах снизили спрос на ряд моделей, передает Bloomberg.

Регистрация новых легковых автомобилей в январе снизилась на 7,4 процента — до 1,1 миллиона транспортных средств в Евросоюзе, ЕАСТ и Великобритании, согласно заявлению Европейской ассоциации автопроизводителей.

В то же время некоторые продажи были совершены в декабре, а не в январе, в декабре продажи новых легковых автомобилей подскочили на 21 процент, поскольку дилеры срочно отправляли автомобили покупателям в преддверии смены налоговой ставки на многие модели.

"Другие способствующие (снижению) факторы включали в себя ухудшение глобальных экономических условий и неопределенность, вызванную выходом Великобритании из Европейского союза", — заявили в ассоциации. Как известно, Великобритания покинула блок 31 января.

ЕС подталкивает автопроизводителей к ускорению перехода на автомобили с аккумуляторным и гибридным электрическим приводом с ограничениями на выбросы, что предполагает огромные штрафы для производителей.

Некоторые страны, такие как Швеция и Франция, также пересмотрели стимулы для поощрения закупок электромобилей.

Продажи бензиновых и дизельных двигателей упали на некоторых рынках в январе, лишь частично компенсируясь увеличением продаж чистых автомобилей. Не ясно, будут ли изменения продолжать снижать общие продажи в течение года.

Последние данные подчеркивают проблемы, стоящие перед европейскими автопроизводителями. По прогнозам ACEA, отрасль, скорее всего, сократится на 2% в 2020 году, а основными причинами будут торговые неопределенности и экологические инициативы властей Европы.



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