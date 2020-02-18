Поезд с пассажирами застрял в московском метро

18.02.2020, 14:26, Новости дня

На южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В тоннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская» по неизвестным причинам остановился поезд с пассажирами», – сказал собеседник «Интерфакса».

В Twitter Московского метро отметили, что движение на указанном участке уже вводится в график, но на линии увеличены интервалы движения поездов.

В начале февраля Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро.

Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.