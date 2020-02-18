Путин решил обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы

18.02.2020, 14:26, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым пообещал собрать всех лидеров фракций нижней палаты парламента и обсудить поправки в Конституцию.

Неверов высказался за организацию встречи Путина с руководителями парламентских фракций для обсуждения поправок, передает ТАСС.

«Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», – согласился Путин.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, на встрече он поддержал идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение об упоминании молодежной политики и упоминании обязательной индексации зарплат. Кроме того, он призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

По его словам, есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее обсуждение должно не только ответить на вызовы времени, но и уже привело к положительным результатам. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / МИД заявил об открытом преследовании агентства Sputnik властями Эстонии

20.12 / «Кнопкодавов» в Раде решили наказывать

12.02 / Демократы решили ударить по миграционной политике Трампа

09.01 / Путин оставил запись в книге почетных гостей «Маршала Устинова»

21.01 / Boeing заподозрили в сокрытии ответственности за авиакатастрофу 2009 года

30.01 / В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

01.01 / Байден сказал, что в случае победы на выборах может взять в вице-президенты представителя Республиканской партии

31.01 / “Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

05.12 / Мнения: Американские демократы готовят пятый Интернационал

06.12 / Белсат — белоруски «подарили» Путину тыкву как нелюбимому жениху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика