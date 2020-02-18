Путин решил обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы

18.02.2020, 14:26, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с главой фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым пообещал собрать всех лидеров фракций нижней палаты парламента и обсудить поправки в Конституцию.

Неверов высказался за организацию встречи Путина с руководителями парламентских фракций для обсуждения поправок, передает ТАСС.

«Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», – согласился Путин.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, на встрече он поддержал идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение об упоминании молодежной политики и упоминании обязательной индексации зарплат. Кроме того, он призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

По его словам, есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее обсуждение должно не только ответить на вызовы времени, но и уже привело к положительным результатам.