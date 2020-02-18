Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников начальных классов

18.02.2020, 14:24, Новости дня

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием, сообщает «Интерфакс».

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива предусматривает обязательное и бесплатное горячее питание для всех младших школьников, что должно позволить всем ученикам младших классов, независимо от того, живут они в городе или селе, бесплатно обедать в школе.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в 2020 году потребуется 21 млрд рублей.

Поэтапный переход на всеобщее обеспечение горячим бесплатным питанием должен быть осуществлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года».



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