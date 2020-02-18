«Гордитесь и придумывайте новое»: Ксения Собчак высказалась о плагиате

18.02.2020, 14:21, Разное

Телеведущая и эпатажная светская львица Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram высказалась по поводу плагиата. Звезда отметила, что не стоит обращать внимание на копии созданных проектов, а продолжать двигаться вперед и находить новые источники вдохновения.
Телеведущая Ксения Собчак отметила, что много раз за время своего работы главным редактором журналов сталкивалась с жалобами дизайнеров на то, что на их одежду создают не очень качественные копии. Более того, будучи блогером, она также видела подобную тенденцию в YouTube и даже слышала, что некоторых звезд приглашают принять участие в проектах, похожих на «ЯнаСупер», запущенный Собчак недавно при участии продюсера Яны Рудковской.

Тем не менее, Ксения Собчак считает, что не стоит обращаться в суд, сталкиваясь с подобными инцидентами или же кричать об этом. Копия всегда будет хуже оригинала, а если кто-то предпочитает создавать проекты, похожие на чей-то труд, есть повод гордиться. При этом сама она всегда придерживается принципа, что нужно достигать новых вершин, придумывать новое и оставаться на шаг впереди.

Фанаты, тем не менее, поспешили напомнить Ксении Собчак, и Яне Рудковской, которая также высказалась под постом телеведущей, что проект «ЯнаСупер» тоже является плагиатом, а вот оригинальное шоу получило название «Семья Кардашьян» и завоевало большую популярность в США.



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