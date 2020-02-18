Лидер Rammstein Тилль Линдеманн назвал свою новую группу русским матерным словом

18.02.2020, 14:21, Разное

Тилль Линдеманн, бессменный лидер и солист известной немецкой группы «Rammstein», недавно создал свой музыкальный проект, группа уже пояснила о своем туре по России, а также выпустила дебютный клип на YouTube. Название коллектива, как ни странно, напоминает матерное слово русского языка.
Композиция носит название Till the End, она выполнена в стиле electronic body music. Слово «Till» в переводе с английского языка звучит как «до», а имя немецкого певца на латинском звучит так же. Стоит отметить и то, что видеоработа была опубликована на популярном порносайте, снята она в том же направлении.

Тилль Линдеманн также исполнил в клипе одну из ведущих ролей. Как известно, он часто снимает достаточно откровенные видеоработы, как для группы, так и для сольного проекта.



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