В России вырастут цены на сигареты, алкоголь, бензин и автомобили

18.02.2020, 14:21, Разное

С начала текущего года в РФ повысились акцизные сборы на некоторую продукцию. В связи с этим, как отмечается в докладе Центробанка о ДКП (денежно-кредитная политика), в стране снова вырастут цены на бензин, сигареты, алкоголь и автомобили.

Рост акциза на крепкий алкоголь с 9-процентным содержанием этилового спирта и более высокой долей отмечается на уровне 4%, а на пиво – на 4,76%. Это приведёт к тому, что на рынке РФ первая продукция может подорожать на 1,2%, вторая – на 0,8%, вино – на 3,5%. Акцизный сбор на табачную продукцию вырос на 2,8%, а в рознице сигареты могут вырасти в цене примерно на 1,4%.

Кроме названных групп товаров акциз поднялся на топливо и новые легковые авто. В первом случае рост отмечается на 3,5%, а это в свою очередь может повлиять на подорожание дизтоплива на 0,4%, бензина – на 0,7%. 4-процентное повышение сбора на легковой транспорт приведёт к росту цен на 0,2% на новые модели автомобилей на рынке России.