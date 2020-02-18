Протоиерей Смирнов обрадовался резонансу своего высказывания о женщинах

18.02.2020, 14:19, Новости дня

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что рад резонансу, вызванному его высказыванием о женщинах, живущих в незарегистрированном браке.

«Я очень рад резонансу. Если хотя бы 15% девятиклассниц меня услышат, то, по крайней мере, у некоторых появится возможность стать счастливыми. А женщина, которая переходит из рук в руки, несмотря на все улыбки и счет в банке, не может быть счастливой, потому что счастье – в покое», – сказал служитель культа, передает «Интерфакс».

Он добавил, что не боится угроз, а звонок из прокуратуры для него – «обычная история».

Напомним, Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии посоветовали протоиерею правильно употреблять термины.



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