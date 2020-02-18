Зеленский заявил о приближении к миру в Донбассе

18.02.2020, 14:19, Новости дня

Украина уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, ситуация находится под контролем украинской армии, передает ТАСС.

«У нас было заседание СНБО, мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на линии соприкосновения. Провокации бывают, армия, соответственно, мощно ответила, ситуация полностью контролируется», – сообщил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что утреннее обострение ситуации в Донбассе не изменит курс страны на прекращение войны и мир в регионе.

Во вторник Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Ранее во вторник в ЛНР заявили, что ВСУ предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. По информации народной милиции, группа в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих ВСУ погибли и трое получили ранения.