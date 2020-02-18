Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

18.02.2020, 14:18, Новости дня

18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании «ЮКОС» $50 млрд в качестве возмещения за нанесенный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Минюста России.

В российском ведомстве заявили, что данное решение не соответствует позиции Европейского Суда по правам человека. 

Минюст РФ также отметил, что будет оспаривать вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Дело о причинении руководством компании ЮКОС ущерба бюджету России было возбуждено в 2003 году. 2 июля 2003 года был задержан соучредитель банка «Менатеп» Платон Лебедев, 25 октября того же года – председатель правления ЮКОСа Михаил Ходорковский. В мае 2005 года каждого из них приговорили к девяти годам колонии, пишет «Коммерсантъ».

В 2009 году осужденных вернули в Москву из колоний, чтобы предъявить обвинения по второму делу – о хищении акций «дочек» ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 млрд руб., а также легализации части этих средств. В декабре 2010 года бизнесмены были признаны виновными и приговорены к 14 годам колонии.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского, который в тот же день был освобожден и покинул страну. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого.

18 июля 2014 года третейский суд в Гааге принял решение о взыскании с России $50 млрд в пользу акционеров компании ЮКОС.

19 января 2017 года Конституционный суд РФ разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению ЕСПЧ.

9 мая 2017 года апелляционный суд Амстердама вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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