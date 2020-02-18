«Мы не хотим жить в страхе за себя и близких»

18.02.2020, 14:17, Разное

Представители анимационного кино выступили в поддержку осужденных по делу «Сети».

Российские режиссеры, аниматоры, художники и другие представители анимационного кино выступили в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Открытое письмо опубликовано в группе в фейсбуке.

«Невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд.

И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали», — говорится в заявлении.

Представители анимационного сообщества подчеркивают, что признательные показания фигуранты дела давали под пытками током, после избиений и угроз в адрес близких, однако суд не стал проверять эту информацию. Подписанты требуют справедливого и беспристрастного расследования, а также пересмотра приговоров осужденным.

Открытое письмо подписали более 120 представителей анимационного кино. Среди них режиссеры Константин Бронзит и Гарри Бардин, научный консультант студии «Союзмультфильм» и историк анимации Георгий Бородин, кинокритик и обозреватель «Новой» Лариса Малюкова, мультипликатор Ирина Эльшанская и многие другие.

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Ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские ученые, студенты и аспиранты, учителя и психологи. Владельцы книжных магазинов провели забастовку и выходили на пикеты к ФСБ. Петербургские муниципальные депутаты попросили генпрокурора привлечь к ответственности тех, кто «фальсифицировал доказательства по этому делу и выносил неправосудный приговор».

Источник: Новая газета



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