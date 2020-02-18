В России предлагают наделить экс-президентов неприкосновенностью

18.02.2020, 14:14, Новости дня

Российские президенты могут получить иммунитет от уголовного преследования после того, как они оставят эту должность.

Такая инициатива рассматривается в рамках предложенной конституционной реформы, заявил во вторник высокопоставленный депутат Госдумы.

Предложение, выработанное парламентской рабочей группой, появилось после того как президент Владимир Путин в январе объявил о коренной реформе политической системы, которая предполагает несколько сократить полномочия президента.

«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом», – заявил на заседании рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников, согласно «РИА Новости».