Польские шахтеры устроили акцию против импорта российского угля

18.02.2020, 14:12, Новости дня

Шахтеры в Польше проводят акцию протеста против импорта угля из РФ – они заблокировали рельсы у перевалочного терминала в Силезском воеводстве, информирует радиостанция RMF FM.

«Около 300 членов шахтерских профсоюзов заблокировали во вторник рельсы у перевалочного терминала в Славкове (Силезское воеводство). Таким образом они протестуют против импорта угля в Польшу», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции.

Профсоюзные активисты заявили, что не пропустят ни одного поезда с импортным углем.

«Именно этот перевалочный терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно сюда прибывает по железной дороге российский уголь, который забирает наши рабочие места и отнимает у нас право на повышение зарплат. Угольные склады у наших шахт полны, так как полны различных деклараций слова правящих политиков», – сказал глава профсоюза «Август 80» Богуслав Зентек.

Он добавил, что шахтеры неоднократно просили правительство остановить импорт угля из России, однако только «получали обещания».

«Ничего реально не происходит, кроме того, что у политиков уста полны деклараций и банальностей», – добавил Зентек.

Из данных польского Агентства развития промышленности, в 2019 году польские шахты добыли более 61,6 млн тонн каменного угля, что меньше, чем в 2018 году, примерно на 1,8 млн тонн.

Импорт угля в Польшу в 2019 году составил 16,7 млн тонн. Из них 10,8 млн тонн импортировано из России, хотя российские поставки сократились на 2,5 млн тонн.

В начале февраля вице-премьер страны Яцек Сасин заявил, что польские государственные компании перестанут ввозить уголь из-за границы, в том числе перестанут покупать его у России.

При этом в прошлом году польские СМИ сообщали, что угольные шахты в стране не в состоянии удовлетворить спрос, из-за чего Польша стала зависима от российского угля.