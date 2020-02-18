18.02.2020, 14:16, Детали

Теги: Интернет, Спорт

В России можно выделить свыше 20 легальных букмекерских контор, также пользуются спросом, конторы, которые официально не зарегистрированы и их немало.

В этом обзоре мы расскажем, на что следует обратить свое внимание, выбирая букмекера, а также рассмотрим наиболее крупные онлайн БК в нашей стране.

Как выбрать букмекера?

Существует достаточно широкий список критериев, по которым игроки выбирают ту или иную букмекерскую контору. Ниже приведены основные из них:

Рейтинг букмекерской конторы. Нетрудно заметить, что игроки, которые только начали играть, чаще выбирают раскрученных букмекеров, чем малоизвестные конторы. Посмотреть какие букмекеры на данный момент наиболее популярны можно, например, здесь , на сайте Review-bk.ru. Размер коэффициентов. Так как от величины множителя напрямую зависит сумма потенциального выигрыша клиента, логично, что игроки выбирают конторы, где данный показатель выше. Найти информацию о размере коэффициентов можно на официальном сайте БК. Надёжность букмекера. Делая ставки, любой игрок хочет иметь гарантии, что в случае честной победы он получит свой выигрыш в полном объеме. Надежность БК не трудно оценить по отзывам клиентов. Возможность делать различные виды ставок. Ставки на фору, тотал больше или какие либо события во время спортивного состязания могут оказаться более выгодными в сравнении с классическими ставками. Поэтому данный критерий часто является главенствующим при выборе БК.

Стоит отметить, что при выборе БК игрок опирается исключительно на свои личные приоритеты, поэтому данный список не является обязательным.

Топ крупных БК

Далее рассмотрим, какие бонусы и фишки предлагают своим клиентам наиболее популярные онлайн букмекеры.

БК Фонбет

Самый большой среди конкурентов бонус для новых клиентов.

Огромный выбор соревнований и спортивных мероприятий, вплоть до турниров на региональном уровне и чемпионатов среди юниоров.

Возможность играть на тотализаторе.

Много вариантов ставок на матчи НХЛ и КХЛ.

Лидер среди российских букмекеров по версии Live.

БК 1xСтавка

Максимальные коэффициенты.

Большой выбор спортивных событий на региональном уровне, а также турниров среди юниоров.

Игроки имеют возможность самостоятельно формировать линии ставок.

Интересная функция PlayZone.

БК BetCity