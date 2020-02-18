Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

18.02.2020, 14:06, Новости дня

Учительница математики уволилась из Лавровской гимназии под Псковом после того, как ее на глазах у других учеников удалил старшеклассник. Запись инцидента попала в соцсети, после чего им заинтересовались и областном комитете по образованию, и в управлении МВД.

 

Конфликт произошел еще 5 февраля. Артем, вернувшийся в гимназию после двух лет учебы в другой школе, на уроке громко слушал музыку и никак не реагировал на требования педагога Александры Жаркиной покинуть кабинет. Учительница сделала паузу, но подросток так и не поднялся с места — он демонстративно раскачивался на стуле и чиркал зажигалкой. Тогда преподаватель резким движением выдернула стул из-под десятиклассника, а тот в отместку ударил ее по лицу.

В тот же день, как уточняет FlashNord, Артем извинился перед Александрой Андреевной, и та, по уверениям матери подростка, простила его, но все равно написала заявление об увольнении по собственному желанию, невзирая на 30-летний педагогический стаж.

После публикации записи областной комитет по образованию начал служебную проверку. Инцидентом заинтересовались и региональном главке МВД.

Известно, что на поведение Артема поступали жалобы от многих учителей, но грубую силу по отношению к старшим он применил впервые.



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