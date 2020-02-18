Марка Great Wall вернется в Россию с двумя пикапами

18.02.2020, 14:06, Новости дня

Строго говоря, концерн уже присутствует на российском рынке, и весьма успешно — кроссоверы бренда Haval, в него входящего, всерьез претендуют на звание бестселлеров среди «китайцев». Но в Great Wall, похоже, хотят повторить опыт начала двухтысячных и снова попробовать предложить грузовики.

«Корневой» бренд концерна покинул Россию в 2016-м, оставив в стране своего рода «заместителей» в лице Haval. Но название Great Wall может вернуться на рынок уже в нынешнем году: по данным издания «Китайские автомобили», в концерне всерьез обдумывают перспективы запуска продаж моделей под названиями Wingle 7 и Pao. Кстати, есть ненулевая вероятность того, что оба пикапа будут продавать в РФ под маркой Haval.

По данным, полученным якобы из презентации новинок для будущих дилеров, продажи первого пикапа должны стартовать в июне, а Pao появится в РФ в октябре. Предполагается, что россияне оценят как богатство комплектаций пикапов, так и их внедорожные возможности. Оба грузовика имеют рамную конструкцию, а отличаются конфигурацией подвески и набором двигателей.

Great Wall Wingle 7

И Wingle 7, и Pao снабжены задним мостом, но Pao, как более современная модель, может похвастать полностью пружинной подвеской. Кроме того, он оснащается как дизелем (163 л.с., 400 Нм), так и бензиновым мотором — двухлитровой турбо-«четверкой» с отдачей 190 л.с. и 360 Нм, тогда как Wingle 7 доступны только дизели мощностью от 143 до 163 л.с. Наконец, Pao по уровню отделки интерьера стремится к премиальному сегменту (в его китайском понимании), а его соратник ближе к сегменту «рабочих лошадок».

Продажей новинок займутся действующие дилеры Haval, но сколько будут стоить новые китайские пикапы в России, пока неизвестно. Конкурировать им предстоит, очевидно, с грузовиком от УАЗа, а также с аналогичными предложениями других китайских марок — например, JAC T6 (от 1 299 000 рублей).

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АвтоВести



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