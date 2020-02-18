Канада начал депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

18.02.2020, 14:06, Новости дня

Власти Канады начали процесс депортации бывшего члена зондеркоманды CC-10 "А" Гельмута Оберлендера, сообщил его адвокат Рон Поултон. Карательная группа, где Оберлендер служил переводчиком, действовала на Кубани. В Ейске в 1942 году нацисты устроили массовое убийство детдомовцев, напоминает канал "Россия 24". 214 детдомовцев были тогда погружены под руководством доктора Курта Кристмана в газенвагены, где они задохнулись.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде на основании этого случая, а в начале февраля 2020 года попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении 96-летнего Оберлендера. Ранее канадский суд лишил его гражданства из-за того, что тот скрыл факт службы в зондеркоманде при получении канадского гражданства после окончания Второй мировой войны. На протяжении 12 лет адвокаты Гельмута Оберлендера трижды выигрывали в суде апелляции.

"Не в состоянии добиться успеха на базе закона, канадское правительство изменило его формулировки, чтобы лишить моего подзащитного права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам", — сообщил адвокат экс-переводчика зондеркоманды СС.

Гельмут Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти. Он заявляет, что его в возрасте 17 лет под страхом смерти заставили служить. При этом он подчеркивает, что сам не причастен к убийству людей. Неправительственный Центр Симона Визенталя составляет список наиболее разыскиваемых доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников. Гельмут Оберлендер входит в первую десятку этого списка.



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