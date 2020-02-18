В Кремле прокомментировали новые факты о крушении «Боинга»

18.02.2020, 14:06, Новости дня

Новые публикации СМИ о расследовании крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны — так в Кремле прокомментировали расследование голландского журналиста Макса Ван дер Верфа.

Ранее он опубликовал документы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, из которых следует, что совместная следственная группа давно располагала точными данными о расположении украинских и российских комплексов "Бук" — письмо с координатами было направлено в голландскую прокуратуру. Вывод такой: рейс MH-17 пролетал вне зоны досягаемости всех установок "Бук-М1", причем российская техника находилась на территории РФ.

В документах также рассказывается о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения самолета. Кроме того, приводится информация о том, что австралийские следователи работали с неоригинальными, обрезанными и отредактированными фотографиями, передает телеканал "Россия 24".

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что РФ было отказано в праве стать участницей международной следственной группы.

"Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям, а эта информация (об отсутствии комплексов "Бук") лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", — указал представитель Кремля.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур "Боинг" был сбит на востоке Донецкой области в июле 2014 года. Погибли 298 человек. В 2016 году Совместная следственная группа (ССГ) сообщила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". В 2017 году следователи заявили, что этот комплекс принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. В 2019 году в причастности к гибели авиалайнера были обвинены четверо россиян. В марте 2020 года в Нидерландах начнется судебный процесс по этому делу.