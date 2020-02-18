В Башкирии арестовали главу спецуправления противопожарной службы МЧС

18.02.2020, 14:05, Новости дня

В Башкирии арестован начальник специального управления федеральной противопожарной службы МЧС закрытого административно-территориального образования Межгорье по подозрению в мошенничестве и получении взятки, сообщили в региональном СУ СК.

«Предъявлено обвинение 41-летнему начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России», расположенном в ЗАТО Межгорье, в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, обвиняемый с помощью поддельных документов оформлял подчиненным выплаты для оплаты дорогостоящего лечения, часть суммы он забирал себе.

С 2016 по 2017 годы он получил свыше 4,2 млн рублей. У сотрудников управления не было медицинских показаний для лечения, пояснили в СУ СК.

«Следователи допрашивают сотрудников пожарной службы и других свидетелей, изучают документы бухгалтерской отчетности учреждения, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», – заключили в ведомстве.

Ранее глава МВД по республике Коми Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки, суд арестовал его. В начале февраля Половникова отправили в отставку.