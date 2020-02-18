«Янтарь» возобновил строительство океанографического судна для Минобороны

18.02.2020, 14:05, Новости дня

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде возобновил активную фазу строительства океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан» для Минобороны, сообщил руководитель проекта Андрей Клюкин.

Строительство ОИС «Евгений Горигледжан» началось на заводе «Янтарь» в марте 2016 года. Планировалось передать судно, предназначенное для главного управления глубоководных исследований Минобороны России, заказчику в 2017 году.

«В ноябре 2018 года официально были приостановлены работы по ремонту и переоборудованию судна, и в течение всего 2019 года велись переговоры и решались вопросы с заказчиком по дальнейшему исполнению госконтракта. Итогом этих длительных переговоров стало то, что 31 января этого года было подписано допсоглашение о продлении срока действия контракта», – передает РИА «Новости» слова Клюкина.

По условиям подписанного дополнительного соглашения, завод должен завершить работы по ремонту и переоборудованию судна и передать его заказчику в конце марта следующего года.

«В данный момент мы приступили активно к работе, чтобы четко и быстро решить вопросы, влияющие на срок сдачи судна, особенно в части поставок оборудования. Помимо этого, разработан проект генерального графика, который требует в сжатые сроки выполнить ряд мероприятий, включая работу цехов и контрагентских организаций», – добавил Клюкин.

ОИС «Евгений Горигледжан» переоборудуется из спасательного буксирного судна МБ-305, построенного на Щецинской верфи в Польше в 1983 году. Проект 02670 разработан в АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съёмки, оказания помощи на море. Судно примет на борт подводные и спасательные аппараты. Длина судна – 81 метр, ширина – 16 метров, водоизмещение – 4 тыс. тонн.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Россия не будет ограничивать поставки продуктов из Китая

16.02 / Российским школьникам не дали выступить под Queen из-за «пропаганды гомосексуализма»

09.02 / Супрун о работе Минздрава Украины: Центр решений находится не в министерстве

03.02 / ВОЗ: За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания коронавирусом в 23 странах

30.01 / Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

05.01 / В мире: В чем Зеленский изменил Украину за год

03.01 / Политолог Гаспарян поздравил украинцев с «изящным кидком» от Зеленского

11.12 / В отборочном этапе олимпиады «Я – профессионал» приняли участие почти 90 тыс. студентов

23.01 / Ученые предложили использовать синий свет в лечении черепно-мозговых травм

23.01 / Ребенок умер после операции в Пермском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика