Россияне смогут снимать наличные с карт при оплате в кафе, аптеках и отелях

18.02.2020, 14:04, Разное

Представители платежных систем рассказали, что россияне теперь смогут снимать наличные в аптеках, ресторанах, кафе, отелях и на заправочных станциях. Новая услуга будет доступна при расчете за покупки и услуги банковской картой MasterСard и Visa.

Владельцы карт MasterСard смогут воспользоваться нововведенной услугой при оплате в заведениях общественного питания. А вот Visa разрабатывает возможность снятия денег на заправочных станциях и в аптеках. Для удобства населения услугу намерены ввести еще два банка «Ак Барс» и «Зенит».

Руководство банка «Ак Барс» планирует, что уже во втором квартале нынешнего года граждане РФ смогут воспользоваться данной опцией при заправке автомобиля и в точках общественного питания. Нововведение позволит гражданам как расплачиваться картой, так и попросить выдать наличные в сумме, не превышающей пять тысяч рублей. С данной услугой можно будет оставлять чаевые официантам в кафе и ресторанах.

Новая программа будет очень актуальна в отдаленных населенных пунктах, где существует проблема снятия наличных денег.