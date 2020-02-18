В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами

18.02.2020, 13:58, Разное

В Вологде участковый выстрелил собаке в голову, после чего стал пинать животное ногами. Травмированное животное сейчас находится в ветеринарной клинике. О произошедшем рассказали участники группы «Велес» Общество защиты животных в Вологде» во «Вконтакте».

Как утверждают зоозащитники, сначала правоохранитель выстрелил в собаку из табельного оружия, после чего стал пинать ее для того, чтобы забрать пулю. «По факту пуля почти ничего не задела. А вот удары в шею, голову, живот нанесли катастрофический вред здоровью», – приводит сообщение телеканал «360».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали свою версию событий. По словам представителей, одна из жительниц Вологды пожаловалась на агрессивное животное. Прибывший на место участковый не нашел хозяев собаки и решил обезвредить ее при помощи пистолета, передает вести35.рф.