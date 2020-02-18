В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами

18.02.2020, 13:58, Разное

В Вологде участковый выстрелил собаке в голову, после чего стал пинать животное ногами. Травмированное животное сейчас находится в ветеринарной клинике. О произошедшем рассказали участники группы «Велес» Общество защиты животных в Вологде» во «Вконтакте».

Как утверждают зоозащитники, сначала правоохранитель выстрелил в собаку из табельного оружия, после чего стал пинать ее для того, чтобы забрать пулю. «По факту пуля почти ничего не задела. А вот удары в шею, голову, живот нанесли катастрофический вред здоровью», – приводит сообщение телеканал «360».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали свою версию событий. По словам представителей, одна из жительниц Вологды пожаловалась на агрессивное животное. Прибывший на место участковый не нашел хозяев собаки и решил обезвредить ее при помощи пистолета, передает вести35.рф.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Наука: Наночастицы освобождают вакцину строго по расписанию

13.12 / В России отказались от введения налога на богатых

22.12 / Принц Джордж вместе с папой Уильямом, дедом Чарльзом и прабабушкой Елизаветой II приготовил рождественский пудинг

02.12 / Мнение: Реформа

11.12 / Нардеп «Юзик» оказался еще и знатным автохамом

11.12 / Петросян дал первый комментарий о своей свадьбе с Брухуновой

24.01 / «Он покойник»: Зеленский поплатился за роковую ошибку

17.12 / Анна Заворотнюк показала фото из церкви

06.02 / В Сети показали кросс-версию лифтбека Renault Logan

16.12 / В Москве три человека были спасены из огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика