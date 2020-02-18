Янукович решил помочь Зеленскому «объединить» Украину

18.02.2020, 13:58, Новости дня

Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал заявление по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет «объединить страну», и сообщил о готовности помочь ему.

Текст заявление опубликовал его адвокат Юрий Карасир на своей странице в Facebook.

Янукович в своем обращении пришел к выводу, что «массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».

По его словам, для кого-то протесты были «революцией», однако для большинства народа обернулись страшной трагедией, что открывает черную страницу истории Украины.

«Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь над последствиями, перенесли его на Донбасс», – говорится в сообщении.

Янукович считает, что до тех пор, пока Запад «не признает правду» о событиях 2014 года, будут существовать препятствия к полному примирению.

«После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти [экс-президента Петра] Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу», – отметил экс-президент.

Янукович пообещал сделать все, «чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на украинскую землю».

В конце 2013 года на Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Янукович покинул Украину в феврале 2014 года.

В 2019 году экс-глава государства Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.