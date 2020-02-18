Сергей Гландин: После решения суда по ЮКОСу Россия может лишиться своего имущества за рубежом

18.02.2020, 13:57, Новости дня

Россия в трехмесячный срок обжалует в Верховном суде Нидерландов решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин рассказал The Insider, что это не сработает, а после вступления решения суда в силу РФ может лишиться своего имущества за рубежом.

Согласно нидерландскому праву, постановление апелляционного суда окончательное. Российский Минюст уже подтвердил готовность оспорить его, однако эта чисто российская логика здесь не сработает. Конечно же, можно подать жалобу в порядке надзора в Верховный суд, но примет он жалобу только по незначительному числу процедурных оснований, куда материально-правовые вопросы не входят.

Формально-юридически компании «Hulley Enterprises Ltd.» (Кипр), «Yukos Universal Ltd.» (остров Мэн) и «Veteran Petroleum Ltd.» (Кипр) должны направить в Минфин Российской Федерации требование о добровольной выплате по решению Международного арбитража в Гааге от 18 июля 2014 года и дать ведомству Силуанова какой-то разумный срок на исполнение. В случае неисполнения, неполного или несвоевременного исполнения правовые последствия будут следующие – три вышеуказанные компании получат право требования с Российской Федерации 50 млрд долларов.

Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что РФ откажется платить. Соответственно, три указанные компании получат право приводить в исполнение решение Международного арбитража в Гааге от 18 июля 2014 года всеми законными способами в силу Нью-йоркской конвенции 1958 года. И они будут это делать в тех юрисдикциях, где у Российской Федерации имеются активы.

Компании будут обращаться в государственный суд соответствующей страны с ходатайством о выдаче экзекватуры или о принудительном исполнении данного решения. И в большинстве государств такую экзекватуру можно получить без каких-либо серьезных проблем. Однако РФ будет возражать на принудительное исполнение вышеуказанного решения в каждой стране, где три компании будут ходатайствовать об этом.

Не хочется спекулировать о возможных кулуарных договоренностях Кремля с Михаилом Ходорковским, Леонидом Невзлиным и иными бенефициарами сегодняшнего судебного решения, но признаваемые абсолютным большинством государств правила об обязательности исполнения судебных актов подвергли риску государственное имущество России за рубежом. А поскольку свыше 70% экономики нашей страны принадлежит государству, в особой группе риска самолеты на международных аэрошоу, парусники, заходящие в иностранные порты, торговые суда в государственной собственности и собрания картин.