УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов 2019/20

18.02.2020, 13:54, Новости дня

УЕФА на своем официальном сайте представил мяч, которым будут играть команды в финале Лиги чемпионов 2019/20.

«В оформлении используется пурпурная цветовая гамма и нарисованная от руки карта Стамбула», – пишет УЕФА. Мяч изготовлен компанией adidas.

Фото: uefa.com

Кроме финального матча мяч будет использоваться на всех поединках плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала.

Финал Лиги чемпионов пройдет на «Олимпийском стадионе» в турецком Стамбуле 30 мая.

На данный момент в турнире участвуют 16 команд, которые разыграют восемь путевок в четвертьфинал.

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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