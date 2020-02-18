Проиграв на поле боя, боевики обвинили украинскую сторону в попытке нападения

18.02.2020, 13:54, Новости дня

После неудачной попытки наступления на позиции украинских военные российские вооруженные формирования обвинили украинскую сторону в попытке нападения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, пригласили режим «тишины» для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила это гуманитарное просьба противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения», – говорится в заявлении.

В штабе ООС считают, что содержание заявлений боевиков свидетельствуют о растерянности и потере контроля над ситуацией.

«Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми», – добавили в штабе.

Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч,…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 18. veebruar 2020

«Правоохранители» террористической «ЛНР» сегодня обнародовали заявление, в котором говорится, что режим прекращения огня нарушила украинская сторона.

«Рано утром в районе 06.00, диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское. Наши наблюдатели своевременно выявили движение противника и продолжали наблюдение за дальнейшими его действиями. При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле», – заявил представитель «народной милиции ЛНР».

По его словам, с целью эвакуации раненых, украинская сторона начала обстрел в направлении Голубовского, Сокольников, Донецкого и Смелого.

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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